Не только Вашингтон: У Зеленского рассказали о программе визита в США

Подготовка визита президента Украины Владимира Зеленского в США находится на завершающей стадии. Программа визита еще детализируется. Об этом в эфире телеканала «Дом» сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.



«Уже могу сказать, что в программе не только Вашингтон. Там будут и другие города на обоих побережьях — и на западном, и на восточном. Больше сейчас пока не могу сказать, потому что согласовывается всё. То есть не потому что я что-то скрываю, а потому что еще окончательно не известно», — рассказал Никифоров.



Он дополнил, что подготовка поездки вышла на завершающую фазу. А также уточнил, что планируются встречи с американским бизнесом и с политиками.



Среди тем, которые будут подниматься на встрече в США — «Северный поток-2» и варианты реанимирования Нормандского формата.