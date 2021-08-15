Мэра Кривого Рога нашли застреленным

Мэр Кривого Рога, член партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Константин Павлов, найден мертвым в собственном доме. Об этом сообщает местное издание «Первый городской».



По данным издания, тело Павлова с ранениями нашли в его собственном загородном доме. Рядом с телом находилось ружье. Подробности смерти устанавливаются.



Также о смерти городского головы сообщили нардепутат и сопредседатель ОПЗЖ Вадим Рабинович и генеральный продюсер телеканала «112 Украина», экс-кандидат в нардепы от ОПЗЖ Артем Марчевский.



Пресс-секретарь полиции Кривого Рога Ангелина Крадожон в комментарии hromadske подтвердила факт смерти городского головы.



«Да, я подтверждаю, что это он. Рядом была найдена винтовка. Сейчас на месте продолжаются следственные действия. Планируется открытие дела по статье 115 (умышленное убийство)», - отметила Крадожон.