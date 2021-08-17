Янукович обратился к украинцам, озвучив тезисы Кремля

Бывший президент Виктор Янукович, покинувший страну на фоне событий на Майдане, обратился к украинцам по случаю 30-й годовщины независимости Украины.



Текст его обращения опубликовал пресс-секретарь Януковича Юрий Кирасир.



По мнению бывшего президента, после распада СССР Украину «спасала инерция экономических связей с бывшими союзными республиками, главным образом — с Россией». Но позднее эти связи стали ослабевать из-за «вестернизации» внешней политики Киева, которая, как считает Янукович, велась «под давлением национал-патриотов и Запада».



Янукович повторил тезис президента России Владимира Путина о том, что «Украину превращают в Антироссию». Как и Кремль, сбежавший в РФ экс-президент называет Майдан «государственным переворотом».



«Государственный переворот, произошедший в 2014 году, не был результатом нашей "мягкости". Он был предопределен реализацией проекта "Украина как Антироссия", и если мы примем этот постулат как данность, то все станет на свои места», — заявил Янукович.



Главной ошибкой 30-летней истории он назвал «отказ от добрососедства с Россией».

24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны и приговорил его к 13 годам лишения свободы заочно.



Кроме того, в отношение экс-президента открыто около 10 уголовных производств и наложены санкции.