Путин прокомментировал домашний арест своего кума Медведчука

Президент России Владимир Путин прокомментировал тот факт, что суд в Украине отправил под домашний арест его кума — народного депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука.



«Я с трудом себе представляю, если объективно подходить к решению вопросов подобного рода: что, всех, кто работает с Россией, будут теперь на Украине привлекать к уголовной ответственности?» — заявил Путин, открывая в пятницу оперативное совещание с членами Совбеза РФ.



Путин считает, что Украину «превращают в антипод России».



«Судя по всему, и это очень печально, Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то Антироссию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации новости», — подчеркнул он.



Происходящее в Украине Путин назвал «очевидной зачисткой политического поля», напомнив о закрытии ряда СМИ, на которое, по его словам, западные партнеры «никак не реагируют, если не сказать поддерживают решения подобного рода».



«По политическим мотивам избирательно кому-то в вину ставится работа с Россией в сфере экономики, хотя многие, в том числе и лица из высшего политического руководства страны, активно работают на протяжении многих лет в России и, кстати говоря, в Крыму тоже — и ничего, это считается нормой. То есть решения явно политические и избирательные, направлены только на одно — зачистить политическое поле от тех сил, которые выступают за мирное разрешение кризиса на юго-востоке Украины, в Донбассе, и за добрососедские отношения с Россией», — заявил президент РФ.



По словам Путина, это вопрос, «который должен всегда находиться в поле нашего внимания, и мы своевременно, должным образом, имея в виду те угрозы, которые для нас создаются, должны будем на это реагировать».



Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не собирается вмешиваться в ситуацию вокруг Медведчука, но хочет быть уверен, что речь не идет о политической охоте на ведьм.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что Медведчука и его соратника по партии ОПЗЖ Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в оккупированном Крыму.



На следующий день Медведчук вместе со своими адвокатами прибыл в Офис генпрокурора. Политик сообщил, что там ознакомился с выдвинутым в отношении него подозрением и считает предъявленные ему обвинения необоснованными.



Печерский суд Киева 13 мая отправил Медведчука под домашний арест по подозрению в госизмене и посягательстве на нарушение обычаев войны.



Президент Владимир Зеленский назвал Медведчука олигархом и заявил, что его законными способами лишили возможности наносить «разрушительный вред» государственной безопасности.