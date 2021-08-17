Минэнерго перечислило 653 млн гривен на зарплаты шахтерам

Госказначейство 16 августа направило на счета угледобывающих предприятий 653 млн гривен для выплаты заработной платы шахтерам. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики.



В министерстве уточнили, что деньги получат рабочие ГП «Львовуголь», «Волыньуголь», АО «Лисичанскуголь», ГП «Первомайскуголь», «Торецкуголь», «Селидовуголь», «Мирноградуголь», «Шахта им. М. С. Сургая», «Шахтоуправление «Южнодонбасское № 1», «Угольная компания «Краснолиманская».



Отмечается, что в течение дня все средства должны быть перечислены непосредственно горнякам. Часть денег была перечислена на карточки уже вчера, говорят в ведомстве.



Ранее шахтеры заявили, что им с марта не платят заработную плату и опубликовали заявление в котором угрожают пикетировать Офиса президента и перекрывать трассы международного значения.