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Назначен временный главный тренер сборной Украины по футболу

18 августа 2021, 07:50

Назначен временный главный тренер сборной Украины по футболу

Александр Петраков назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины по футболу. Соответствующее решение было принято на заседании исполкома Украинской ассоциации футбола, сообщил Президент УАФ Андрей Павелко.

«Александр Васильевич — всемирно известный специалист, имеет высокий авторитет среди нашей футбольной общественности и необходимые знания и опыт для того, чтобы на данном этапе возглавить главную команду страны. Поэтому вполне заслуженно получил единогласную поддержку членов Исполкома», — написал Павелко в Facebook.

По данным журналиста Игоря Бурбаса, заседание продлилось до глубокой ночи, так как футбольные функционеры ждали вестей от Сергея Реброва из Эмиратов. Ребров был главным претендентом на пост наставника национальной сборной, однако у него есть действующий контракт с клубом «Аль-Айн», который он не смог разорвать.

Член исполкома Вадим Ивченко отметил, что Ребров поддержал решение о назначении Петракова и.о. главного тренера сборной. «Ждем, когда он [Ребров] уладит свои отношения с нынешним клубом», — добавил Ивченко.

Поиски нового главного тренера начались после того, как Андрей Шевченко покинул свой пост в начале августа. У Шевченко завершился контракт с УАФ, а о новом соглашении стороны не договорились.

Александр Петраков возглавлял сборную Украины U-20, которая в 2019 году выиграла молодежный чемпионат мира.

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