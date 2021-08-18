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В Москве продлили арест бывшему главе «Миндоходов ДНР» Тимофееву. Его обвиняют в мошенничестве

18 августа 2021, 10:15

В Москве продлили арест бывшему главе «Миндоходов ДНР» Тимофееву. Его обвиняют в мошенничестве

Пресненский суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшему «министру доходов и сборов» группировки «ДНР» Александру Тимофееву («Ташкенту»). Об этом пишет «Коммерсант».

По версии следствия, он с бывшим советником экс-премьера Украины Николая Азарова, ныне бизнесменом Игорем Сосновским, обещали бывшему главе «Рэйлтрансхолдинга» (РТХ) Сергею Шпаку, который обвиняется в хищении у компании «ВЭБ-лизинг» около 1,8 миллиарда рублей, за 5 миллионов долларов добиться прекращения его уголовного преследования.

Уголовное дело в отношении Тимофеева и Сосновского было возбуждено 27 апреля этого года по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

По материалам уголовного дела Тимофеева и Сосновского, они уверяли Шпака, что могут решить его проблемы. Сначала фигуранты говорили, что за полмиллиона долларов они организуют передачу уголовного дела Шпака из следственного департамента МВД РФ в следственное управление ФСБ.

На втором этапе комбинации, который должен был обойтись Шпаку уже в 4,5 миллиона долларов, силовики прекратили бы уголовное преследование бизнесмена, переведя его в свидетели по делу, и сняли бы его с международного розыска, в котором тот находится.

С осени прошлого года по весну нынешнего господа Тимофеев и Сосновский не раз встречались с представителем Сергея Шпака, который находится за границей, в различных ресторанах, в том числе La Colline на Рублевке. При этом Шпак уже заподозрил, что его пытаются развести на деньги, и вместе со своим московским представителем обратились в ФСБ. В дальнейшем переговоры проходили под контролем оперативников.

27 апреля этого года представитель Сергея Шпака, сделавшего вид, что он согласился на условия Тимофеева и Сосновского, встретился с последним на втором этаже московского ресторана «Урюк», и передал «решальщику» помеченные 15 тысяч долларов и муляж 485 тысяч долларов. При получении денег задержали Сосновского, а затем и Тимофеева.

Тимофеев свою вину не признал. Однако его подельник полностью согласился со следствием, признал свою вину и дал показания на своего напарника. Их он подтвердил и на очной ставке с бывшим «министром «ДНР».

При избрании меры пресечения Тимофееву следствие просило суд учесть, что тот, оставшись на свободе, может противодействовать расследованию уголовного дела, оказать давление на потерпевшего, а также на Сосновского или уничтожить еще не обнаруженные доказательства его преступной деятельности. Кроме того, следствие указало, что после возбуждения уголовного дела. Тимофеев пытался скрыться, поменял место жительства и номера телефонов. Также он обладает обширными связями в государственных и правоохранительных органах. Суд все это учел и отправил Тимофеева в СИЗО. На днях срок ареста был ему продлен до октября.

После убийства главы группировки «ДНР» Александра Захарченко 31 августа 2018 года в Донецке началось преследование людей из его окружения. В частности, в сентябре 2018-го тогдашнего «министра доходов и сборов» Александра Тимофеева обвинили  в присвоении 10 автостанций и собственности аграрного предприятия «Колос Д» на сумму более 850 миллионов рублей. Сам Тимофеев выехал  в Россию.

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