«ДНР»: В пяти районах Донецка временно сократят подачу воды

В четверг, 19 августа, в Донецке сократят подачу воды из-за проведения ремонтных работ. Об этом сообщил глава «администрации» города при группировке «ДНР» Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.



«По информации РПУ КП "Компания "Вода Донбасса", по причине проведения ремонтных работ на водоводе № 14 будет остановлена работа Донецкой фильтровальной станции. В связи с этим, с 12:00 19 августа до окончания работ возможно сокращение объема подачи воды до 30% на территории Киевского, Куйбышевского, Кировского, Петровского и частично Ленинского районов города Донецка», – сообщил Кулемзин.



Он добавил, что водоснабжение стабилизируется в течение двух суток после запуска фильтровальной станции.