На Донбассе сегодня погиб украинский военный

Украинский военный погиб в результате обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований на Донбассе 19 августа. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Отмечается, что с начала суток зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. «В результате вражеского обстрела один военный получил огнестрельное ранение несовместимое с жизнью», — отмечается в сообщении.
Сегодня озиции украинских военных обстреливали у Новоалександровки, Крымского, Нью-Йорка.
За прошедшие сутки, 18 августа, в зоне конфликта зафиксировано три обстрелы со стороны НВФ. Уточняется, что под обстрел попали позиции у Широкино, Водяного на Приазовье и Опытного.
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