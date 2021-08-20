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СБУ: Заблокирован канал поставок лекарств и продуктов питания в ОРДО на сумму 20 млн долларов

20 августа 2021, 11:45

СБУ: Заблокирован канал поставок лекарств и продуктов питания в ОРДО на сумму 20 млн долларов

СБУ заблокировала схему незаконной поставки лекарств и продуктов питания в неподконтрольные властям районы Донецкой области. По предварительной информации, прибыль злоумышленников составила более 20 млн долларов США, передает пресс-центр спецслужбы.

Установлено, что организаторами схемы были две жительницы Донецка. Схема была под видом экспорта продуктов питания украинского производства и медикаментов в одну из стран Южного Кавказа, транзитом через Россию.

После пересечения российской границы маршрут отправлений меняли и незаконно переправляли их в ОРДО.

«Налоги и сборы от продажи товаров шли на содержание бандформирований и оккупационных администраций. По данным следствия, товары отгружали в адрес подставных фирм. А чтобы "прикрыть" сделку документально, организаторы привлекли как "партнера" подконтрольную юридическое лицо из реального сектора экономики Украины. Таким образом создавалась видимость законной внешнеэкономической деятельности», — говорится в сообщении.

Соорганизатора преступной схемы поймали «на горячем», когда она прибыла из Донецка для ведения переговоров с «партнерами» по дальнейшим незаконным поставкам продукции.

В ходе проведенных обысков в офисных помещениях в Мариуполе и по месту временного проживания злоумышленницы в Киеве изъята компьютерная техника, мобильные телефоны и бухгалтерская документация.

Сейчас ей сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) УК. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

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