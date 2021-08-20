Экс-начальник Генштаба заявил, что штурм Иловайска был бессмысленным

Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что в штурме Иловайска в августе 2014 не было необходимости. По его словам, это была инициатива руководства министерства внутренних дел.



«Я был с самого начала против этого. В том числе и против такой усиленного внимания в СМИ. Эта операция не имела того значения, которое ей уделялось. Тогда планировалось освобождать Луганск. Не было бы Иловайска — был бы освобожден Луганск. А если бы освободили Луганск, то не было бы никакого "ЛНР"», — сказал Муженко в интервью газете «День».



Он отметил, что тога украинские силы занимали доминирующие высоты в Каменнобродском районе, «с которого весь Луганск был как на ладони». «Даже при уходе мы должны были закрепиться по левому берегу реки Лугань, а в итоге откатились аж за Северский Донец по Счастью и Станице Луганской», — добавил Муженко.



«В этом штурме не было необходимости. Он нам ничего не давал. Конечно, это был узел через который шли поставки техники и вооружения из России. Но когда мы перерезали железную дорогу в районе Кутейниково (а Иловайск располагается выше), в штурме Иловайска не было смысла. Идти на окружение самого Донецка за счет Иловайска — это был самый ресурсно затратный и опасный вариант с военной точки зрения», — подчеркнул экс-глава Генштаба.



Говоря об инициаторах штурма, Муженко указал на руководство МВД. «Там были добровольческие батальоны, которые ни Генеральному штабу, ни штабу АТО не подчинялись вообще. Руководству АТО вообще не было известно точное количество привлеченных бойцов. Батальон МВД "Азов" зашел в Иловайск и вышел, "Шахтерск" зашел и вышел», — рассказал Муженко.



Он подчеркнул, что «была дезорганизация, отсутствие управления и планирования боя, не налажено взаимодействие, и как результат — хаос».



«Неполные роты назывались батальонами. С военно-профессиональной точки зрения ни командование, ни личный состав к совершению военных действий подготовленными ни были», — резюмировал Муженко.

В конце августа 2014 года украинские военнослужащие и добровольцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Российские военные обстреляли коридор, по которому по договоренности должны были выходить украинские силы.



Обстрел «зеленого коридора» привел по меньшей мере к гибели 366 украинских военных, 429 — получили ранения различной степени тяжести, 300 — попали в плен, 24 — пропали без вести.



Генпрокуратура 14 августа 2017 года обнародовала результаты расследования событий в Иловайске в августе 2014 года. Главным виновником Иловайской трагедии было названо военное командование России.