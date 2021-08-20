Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Экс-начальник Генштаба заявил, что штурм Иловайска был бессмысленным

20 августа 2021, 13:10

Экс-начальник Генштаба заявил, что штурм Иловайска был бессмысленным

Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что в штурме Иловайска в августе 2014 не было необходимости. По его словам, это была инициатива руководства министерства внутренних дел.

«Я был с самого начала против этого. В том числе и против такой усиленного внимания в СМИ. Эта операция не имела того значения, которое ей уделялось. Тогда планировалось освобождать Луганск. Не было бы Иловайска — был бы освобожден Луганск. А если бы освободили Луганск, то не было бы никакого "ЛНР"», — сказал Муженко в интервью газете «День».

Он отметил, что тога украинские силы занимали доминирующие высоты в Каменнобродском районе, «с которого весь Луганск был как на ладони». «Даже при уходе мы должны были закрепиться по левому берегу реки Лугань, а в итоге откатились аж за Северский Донец по Счастью и Станице Луганской», — добавил Муженко.

«В этом штурме не было необходимости. Он нам ничего не давал. Конечно, это был узел через который шли поставки техники и вооружения из России. Но когда мы перерезали железную дорогу в районе Кутейниково (а Иловайск располагается выше), в штурме Иловайска не было смысла. Идти на окружение самого Донецка за счет Иловайска — это был самый ресурсно затратный и опасный вариант с военной точки зрения», — подчеркнул экс-глава Генштаба.

Говоря об инициаторах штурма, Муженко указал на руководство МВД. «Там были добровольческие батальоны, которые ни Генеральному штабу, ни штабу АТО не подчинялись вообще. Руководству АТО вообще не было известно точное количество привлеченных бойцов. Батальон МВД "Азов" зашел в Иловайск и вышел, "Шахтерск" зашел и вышел», — рассказал Муженко.

Он подчеркнул, что «была дезорганизация, отсутствие управления и планирования боя, не налажено взаимодействие, и как результат — хаос».

«Неполные роты назывались батальонами. С военно-профессиональной точки зрения ни командование, ни личный состав к совершению военных действий подготовленными ни были», — резюмировал Муженко.

В конце августа 2014 года украинские военнослужащие и добровольцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Российские военные обстреляли коридор, по которому по договоренности должны были выходить украинские силы.

Обстрел «зеленого коридора» привел по меньшей мере к гибели 366 украинских военных, 429 — получили ранения различной степени тяжести, 300 — попали в плен, 24 — пропали без вести.

Генпрокуратура 14 августа 2017 года обнародовала результаты расследования событий в Иловайске в августе 2014 года. Главным виновником Иловайской трагедии было названо военное командование России.

Еще по теме

Люди
Виктор Муженко
Места
Иловайск
Прочее
Иловайский котел

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:41
ОБСЕ не смогла попасть в Саханку из-за препятствий боевиков
09:19
«ЛНР»: За сутки 119 человек заболели COVID-19, еще 9 умерли
22:19
По обе стороны от КПВВ: главные новости 19 августа
21:07
«ЛНР» и «ДНР» проведут совместные учения «сил гражданской защиты»
19:58
«Л-ДНР» усиливают милитаризацию детей в ОРДЛО – правозащитники
18:07
В «ДНР» признали, что очереди на «границе» с РФ отпугнут желающих проголосовать на выборах в Госдуму
17:22
В школе на Луганщине не смогли рассказать ОБСЕ об обстреле без разрешения боевиков
15:03
«ДНР»: 276 случаев коронавируса и 21 смерть за сутки
12:37
«ЛНР» проведет военные сборы резервистов на следующей неделе
09:21
«ЛНР»: Еще 12 умерших и 82 заболевших COVID-19
22:45
По обе стороны от КПВВ: главные новости 18 августа
20:16
«ДНР»: В пяти районах Донецка временно сократят подачу воды
19:48
Более половины украинцев — «за» выборы в ОРДЛО после вывода войск РФ
15:58
«ДНР» объявила график учебного года и как пройдет 1 сентября
15:57
Экономику ОРДЛО не удастся восстановить до довоенного уровня, заявил Резников
все новости
15:28
Особенности и преимущества плазмолифтинга для лечения десен (PR)
14:58
Без самоизоляции: В Минздраве разъяснили порядок пересечения КПВВ для вакцинации жителей ОРДЛО
14:42
Зеленский: Германия не сможет усидеть на двух стульях в отношениях с Украиной и РФ
14:39
Госэкоинспекция замерила радиационный фон в прилегающих к шахте «Юнком» районах
13:58
Семенченко объявил голодовку из-за переноса рассмотрения апелляции на арест
13:41
ОБСЕ не смогла попасть в Саханку из-за препятствий боевиков
13:40
ЮНИСЕФ: Почти 200 детей пострадали от мин за семь лет конфликта на Донбассе
13:16
Российскому Сбербанку запретили использовать это название в Украине
13:10
Экс-начальник Генштаба заявил, что штурм Иловайска был бессмысленным
12:59
В ОП рассказали о чем Зеленский будет говорить с Меркель: не просто компенсации, а миллиарды за запуск «Северного потока-2»
11:45
СБУ: Заблокирован канал поставок лекарств и продуктов питания в ОРДО на сумму 20 млн долларов
11:15
Ковидом на Луганщине заболели еще 67 человек, четверо умерли
10:50
Признание ЕС украинского COVID-сертификата: Как его получить в приложении «Дія»
10:02
Ковид в Донецкой области: 108 заболевших и один умерший за сутки
09:52
Кабмин предложил СНБО ввести санкции против 70 человек, причастных к преследованию украинцев в Крыму
все новости
ВИДЕО
От «Азбуки ДНР» до «формулы Штайнмайера»: Дайджест НД ►
15 августа, 21:12
Что будет с украинской мобильной связью в Донецке и Луганске? Донбасс сегодня ►
14 августа, 21:55
В Украину через РФ в обход КПВВ: Новые преграды. Дайджест НД ►
08 августа, 21:55

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция