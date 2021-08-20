Путин попросил Меркель «повлиять» на Украину для выполнения Минских соглашений

Президент России Владимир Путин заявил, что руководство Украины отказалось от выполнения Минских соглашений. Он попросил канцлера Германии Ангелу Меркель, встреча с которой сегодня состоялась в Москве, «повлиять» на украинскую сторону. Об этом он сказал в ходе совместной пресс-конференции с Ангелой Меркель.



Путин отметил вклад канцлера Германии в урегулирование конфликта на Донбассе, снова назвав его «внутриукраинским».



«Среди других международных тем подробно затрагивались вопросы, связанные с урегулированием на юго-востоке Украины. Госпожа Меркель многое сделала для того, чтобы помочь в разрешении внутриукраинского кризиса, стояла у истоков создания Нормандского формата. Мы все вместе искали возможности вернуть мир на Донбасс. Добиться этого пока, к сожалению, не удается», – заявил президент РФ.



Он отметил, что с начала августа на Донбассе зафиксировано больше тысячи случаев нарушения режима прекращения огня. По его словам, сегодня с российской и немецкой стороны «была высказана серьезная обеспокоенность в связи с ростом напряженности на линии соприкосновения».



«Мы обсуждали эту тему и надеюсь, обсуждение это будет продолжено в самое ближайшее время» – добавил Путин.



Президент РФ также заявил, что в Украине был принят «целый ряд законов и подзаконных актов, противоречащих Минским соглашениям».



«Складывается впечатление, что руководство этой страны решило в принципе отказаться от мирного разрешения ситуации. И в этой связи еще раз просим госпожу федерального канцлера, в том числе и с учетом предстоящего визита в Киев, повлиять на украинскую сторону в плане выполнения всех взятых на себя ранее обязательств», – сказал Путин.

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