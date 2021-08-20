Меркель о «Северном потоке-2»: это не российско-германский проект

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин обсуждали сегодня на встрече «Северный поток-2». Как отметила Меркель на совместной пресс-конференции, это не двусторонний российско-германский проект, а проект европейского характера, потому что в нем участвуют предприятия и из других стран.



«Мы говорили о документе, согласованном ФРГ и США, и мы с президентом обсудили то, что Георг Граф Вальдерзее будет очень опытным переговорщиком по транзиту газа через Украину после 2024 года. Такова его задача. И мы несем здесь определенную ответственность, несмотря на все экономические факторы, которые надо учитывать», – сказала Меркель.