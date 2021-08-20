ЦИК: В прифронтовых районах Донбасса пока невозможно провести выборы

Первые местные выборы в 18 отдельных территориальных громадах Донецкой и Луганской областей невозможно провести 31 октября, заявили в Центральной избирательной комиссии.



«Донецкая и Луганская областные государственные администрации – военно-гражданские администрации установили невозможность обеспечить надлежащую безопасность граждан и избежать террористической угрозы во время организации и проведения первых местных выборов 31 октября 2021 года на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей. В перечень таких громад входит 10 сельских, поселковых, городских территориальных громад Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 – Северодонецкого и Счастьенский районов Луганской области», – говорится в сообщении ЦИК.



Причиной стали выводы командования операции Объединенных сил, Главного управления Службы безопасности Украины и Национальной полиции в Донецкой и Луганской областях, которые отметили угрозы на фоне вооруженного конфликта на Донбассе. Местным жителям не могут гарантировать стопроцентную безопасность во время проведения выборов.



Кроме этого, Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ зафиксировано тяжелое вооружение, размещенное с нарушением линий отвода, предусмотренных минскими договоренностями. Также, по информации обладминистраций, с начала года фиксируются прицельные обстрелы населенных пунктов по всей линии разграничения, а российские наемники активно применяют дистанционное минирование и поджигают сухостой вблизи позиций ВСУ и населенных пунктов.



В ЦИК напомнили, что обращалась к Донецкой и Луганской обладминистрациям с аналогичными обращениями накануне местных выборов в октябре 2020 года и марте 2021 года.