США изменили представителя на саммите Крымской платформы

США изменили своего представителя на инаугурационном саммите Крымской платформы, который запланирован на 23 августа. Делегацию возглавит министр энергетики Дженнифер Грэнголм, сообщили в пресс-службе посольства США в Киеве.



«Президент Джозеф Байден-младший сегодня объявил о назначении президентской делегации в Киев, Украина, для участия в саммите Крымской платформы и мероприятиях, посвященных 30-летию независимости, 23-24 августа 2021 года. Достопочтенная Дженнифер Грэнголм, министр энергетики, возглавит делегацию», – говорится в сообщении посольства США в Украине.



Также в сообщении подан список членов президентской делегации: временная поверенная США по делам Украины Кристина Квин и помощник секретаря по международным делам Эндрю Лайт.



Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Соединенные Штаты должны были быть представлены на Крымской платформе личным посланником президента Соединенных Штатов и членом правительства – министром транспорта США Питером Буттиджичем.