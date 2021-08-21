КПВВ на Донбассе пересекли более 20 тысяч человек за неделю

Контрольные пункты въезда-выезда в Донецкой и Луганской областях за текущую неделю пересекли более 20 тысяч человек. Такие данные приводит Госпогранслужба Украины.



С украинской стороны все КПВВ работают ежедневно с 08:00 до 16:00. Однако незаконные вооруженные формирования блокируют пять из семи существующих КПВВ.



Напротив КПВВ «Новотроицкое» боевики пропускали людей в понедельник и пятницу. В эти дни на временно оккупированную территорию здесь проследовали 693 человека и 100 автомобилей, и одновременно 595 человек и 96 машин проехали на подконтрольную украинской власти территорию.



Из всех КПВВ полноценный пропуск осуществлялся только в «Станице Луганской».



«Пассажиропоток был динамичным и увеличился на 15%. Отмечается увеличение количества граждан, которые следуют на подконтрольную украинской власти территорию. Всего за неделю через этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины прошли 9 473 человека, а на контролируемую территорию – 9 625 человек», – сообщили в ГПСУ.



Кроме того, через КПВВ «Новотроицкое» и «Счастье» проехали 35 грузовиков с гуманитарным грузом от Международного комитета Красного Креста и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. В составе груза были строительные материалы, мебель, медицинские средства и гигиенические наборы. Общий вес гуманитарной помощи составил 295,6 тонны.