Без самоизоляции: В Минздраве разъяснили порядок пересечения КПВВ для вакцинации жителей ОРДЛО

Жителям временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей, АР Крым и города Севастополя, которые направляются на вакцинацию от COVID-19, можно пересекать КПВВ без самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.



«Чтобы пересечь линию разграничения с временно оккупированных территорий и получить прививку от COVID-19, не нужно проходить самоизоляцию. Для этого получите приглашение на вакцинацию с уникальным идентификатором», – пояснили в Минздраве.



Чтобы получить приглашение, нужно записаться на прививку в любом из центров вакцинации населения и прививочных пунктов, расположенных на подконтрольной правительству территории. Перечень можно посмотреть здесь.



Запись происходит по номеру контакт-центра министерства здравоохранения по вопросам противодействия COVID-19: +38 0800 60 20 19 или с помощью чата на сайте Минздрава.



Порядок действий следующий:

вам необходимо сообщить, из какого вы населенного пункта (уточнив, что сейчас он временно оккупирован), указать ваши данные и выбрать наиболее удобный пункт прививки или центр вакцинации;

оператор запишет на вакцинацию и пришлет вам СМС-сообщение с уникальным идентификатором, если у вас есть украинский номер телефона, или письмо на электронную почту в случае его отсутствия;

этот идентификатор необходимо предоставить при пересечении КПВВ;

для записи на вторую дозу необходимо будет повторить все предыдущие действия.

Кроме того, жители неподконтрольных территорий также могут привиться в любых пунктах и центрах вакцинации без получения приглашения и уникального идентификатора. В этом случае при пересечении КПВВ они должны загрузить и активировать приложение «Вдома», получить отрицательный ПЦР или экспресс-тест и сняться с самоизоляции. Пройти экспресс-тестирование можно сразу на КПВВ. Самоизоляция начинается через 72 часа после пересечения линии соприкосновения.

Кабинет министров разрешил не проходить самоизоляцию при въезде в Украину через государственную границу или КПВВ на Донбассе и в Крыму лицам, имеющим COVID-сертификат о вакцинации одной или несколькими дозами вакцин, одобренных Всемирной организацией здравоохранения, или документ о выздоровлении от COVID-19.