Залужный: ВСУ нужно готовиться к наступательным действиям для освобождения территорий

Угроза полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину не исчезла и Вооруженные силы Украины должны быть к ней готовы, в том числе, и к ведению наступательных действий для освобождения оккупированных территорий. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время IV международного волонтерского и ветеранского форума, передает «Интерфакс-Украина».



«ВСУ должны развиваться, должны усовершенствовать свою тактику, должны переоценивать формы и способы применения — даже в таких условиях, которые сегодня существуют с целью минимизации потерь, и самое главное — подготовку к ведению наступательных действий для освобождения оккупированных территорий», — сказал Залужный.



Он подчеркнул, что война на востоке Украины продолжается и почти ежедневно есть убитые и раненые.



По его словам ВСУ должны получать от государства все необходимое вооружение и военную технику.



Главком призвал общество не забывать, что идет война, и «не отделять от себя ветеранов и волонтеров».