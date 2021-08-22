На Луганщине построили телерадиостанцию для вещания на территорию ОРДЛО

На территории Попаснянской территориальной громады завершено строительство радиотелевизионной станции, которая сделает доступным украинский контент для жителей временно оккупированных территорий. Об этом сообщает пресс-служба министерства развития громад и территорий.



Отмечается, что новая станция обеспечит доступом к 30 украинским телеканалам цифрового телевидения и 8 радиоканалам около 200 тысяч человек по обе стороны линии соприкосновения.



Высота объекта составляет 150 метров, а вес — почти 100 тонн.



Строительство ретрансляционной станции с башней стартовало в октябре прошлого года.