«ЛНР» сообщила о 8 умерших за сутки от коронавируса

За минувшие сутки, 22 августа, в отдельных районах Луганской области не зарегистрировали новых случаев COVID-19, однако 8 пациентов из ранее заболевших скончались от осложнений болезни.



Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».



Всего с начала пандемии формирование признало 8 299 случаев заражения коронавирусом. С полным выздоровлением выписали 6 640 пациентов (31 за минувшие сутки), 793 заболевших скончались.



Официальной информации об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.