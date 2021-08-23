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«ЛНР» сообщила о 8 умерших за сутки от коронавируса

23 августа 2021, 09:32

«ЛНР» сообщила о 8 умерших за сутки от коронавируса

За минувшие сутки, 22 августа, в отдельных районах Луганской области не зарегистрировали новых случаев COVID-19, однако 8 пациентов из ранее заболевших скончались от осложнений болезни.

Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».

Всего с начала пандемии формирование признало 8 299 случаев заражения коронавирусом. С полным выздоровлением выписали 6 640 пациентов (31 за минувшие сутки), 793 заболевших скончались.

Официальной информации об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.

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