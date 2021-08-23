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В Киеве начался саммит Крымской платформы

23 августа 2021, 11:46

В Киеве начался саммит Крымской платформы

Саммит Крымской платформы. Снимок из трансляции Саммит Крымской платформы. Снимок из трансляции

Учредительный саммит Крымской платформы начал работу в Киеве. Участие в мероприятии подтвердили 46 стран и международных организаций.

В частности, для участия в саммите в Киев прибыли 14 глав государств, правительств и ЕС, а именно Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Словакии, Румынии, Венгрии, Молдовы, Грузии, Словении, Хорватии, Швеции, Финляндии и президент Европейского Совета Шарль Мишель.

Также участие в саммите подтвердили главы парламентов Швейцарии и Чехии, а также 17 министров и заместителей министров (Австрия, Албания, Болгария, Великобритания, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Германия, Норвегия, Северная Македония, Португалия, США, Турция, Франция, Черногория).

Ожидается участие в саммите представителей четырех международных организаций, в частности, исполнительного вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, заместителя генерального секретаря НАТО Мирчи Джоане, генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, генерального секретаря ГУАМ Алтая Эфендиева.

Послами на саммите представлены Новая Зеландия, Мальта, Япония, Австралия, Кипр, Канада, Бельгия, Греция, Исландия и Дания.

Таким образом, в саммите Крымской платформы принимают участие все страны ЕС и НАТО, страны Группы семи (G7) в полном составе, Люблинский треугольник (Украина, Литва, Польша), Ассоциированное трио (Украина, Грузия, Молдова) и страны Нормандского формата (за исключением России).

Все главы делегаций, независимо от уровня, уполномочены на официальное присоединение своих государств к Крымской платформе и принятие декларации. Декларация Крымской платформы останется открытой для присоединения после саммита.

Ожидается, что саммит начнет регулярную работу всех уровней Крымской платформы (межправительственного, парламентского и экспертного), которая будет вестись, пока Крымский полуостров не вернется под контроль Украины.

Крымская платформа — это международный формат консультаций и координации международных партнеров Украины с целью противодействия последствиям и угрозам временной оккупации РФ Крыма и, наконец, возвращения полуострова под контроль Украины. Крымская платформа объединит все имеющиеся национальные и международные усилия по деоккупации украинского полуострова.

Приоритетными направлениями работы Крымской платформы являются консолидация международной политики непризнания изменения статуса Крыма; эффективность санкций, их усиление и перекрытие путей обхода; защита прав человека и международного гуманитарного права; обеспечение безопасности в Азово-Черноморском регионе и за его пределами, защита принципа свободы навигации; преодоление экологических и экономических последствий оккупации.

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