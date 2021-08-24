Еще 10 смертей от коронавируса зафиксировала «ЛНР»

За минувшие сутки, 23 августа, в отдельных районах Луганской области зафиксировали 10 смертей от коронавируса. Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ЛНР».



Кроме того, были выписаны после выздоровления 15 ранее заболевших. О новых случаях заражения не сообщается.



За все время пандемии «ЛНР» подтверждает 8 299 заболевших COVID-19. Из них 6 655 человек выписаны, а 803 умерли.



Продолжает болеть 841 пациент.



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.