Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«ЛНР»: Из-за аварии сократилось водоснабжение в 12 городах и поселках

25 августа 2021, 11:52

«ЛНР»: Из-за аварии сократилось водоснабжение в 12 городах и поселках

Подача воды в 12 населенных пунктов, подконтрольных группировке «ЛНР» сократилась, еще в 2 приостановилась из-за ремонта на водоводе. Об этом сообщили в «МЧС ЛНР».

Отмечается, что ремонтные работы проводятся на подстанции «Ирригационная».

Уточняется, что подача воды будет сокращена следующим населенным пунктам: Зоринск, Артемовск — 100%; Кировск, Зимогорье, поселки Лотиково, Лозовское, Славяносербск, села Смелое, Долгое, Степное — 70%; Брянка — 60%; Алчевск, Стаханов, Перевальск — 50%.

Ранее в Луганской облгосадминистрации рассказали, что группировка «ЛНР» ограничила подачу воды населению и пытается оспаривать долги перед Попаснянским водоканалом, который поставляет воду на неподконтрольную территорию. 

Еще по теме

Организации
ЛНР
Прочее
Водоснабжение

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:55
Будут ли жители Донецка голосовать на выборах в Госдуму РФ? Опрос на улице ►
11:52
«ЛНР»: Из-за аварии сократилось водоснабжение в 12 городах и поселках
11:50
В ОРДО за сутки от ковида умерли 40 человек
22:38
Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали вертолет у КПП «Донецк»
21:40
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 24 августа
21:16
В «ЛНР» заявили, что привили вакциной «Спутник Лайт» более 50 тысяч человек
15:45
«ДНР» утверждает, что выдала свои «паспорта» более 700 тысячам жителей ОРДО
14:36
Стало известно число жителей Донбасса с паспортами РФ, которые смогут проголосовать на выборах в Госдуму
12:56
Коронавирус на неподконтрольной Донетчине: более 500 новых случаев
10:38
«Нельзя оккупировать любовь людей к Украине». Зеленский — о Донбассе и Крыме
09:18
Еще 10 смертей от коронавируса зафиксировала «ЛНР»
22:37
«ЛНР» увеличит число участников военных сборов
21:12
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 23 августа
13:47
Осматривают «военные»: «ДНР» устроила массовые проверки на дорогах
09:32
«ЛНР» сообщила о 8 умерших за сутки от коронавируса
все новости
14:12
Кабмин обновил перечень пограничных районов. Что изменилось на Донбассе
14:01
Пять стран помогут Украине – создан фонд поддержки южных и восточных областей
13:58
Суд Германии принял решение по «Северному потоку – 2», которого ждали в Украине
13:31
На Луганщине за сутки подтвердили 8 новых случаев коронавируса
13:27
Украина завоевала первое «золото» на Паралимпиаде
12:55
Будут ли жители Донецка голосовать на выборах в Госдуму РФ? Опрос на улице ►
12:43
Заседание ТКГ по гуманитарным вопросам Донбасса сорвано
11:52
«ЛНР»: Из-за аварии сократилось водоснабжение в 12 городах и поселках
11:50
В ОРДО за сутки от ковида умерли 40 человек
10:53
На Донетчине за сутки 11 человек заболели ковидом
10:52
«Министра промышленности и торговли ЛНР» будут судить заочно
10:08
Нужно 20 лет работы: Президентка Эстонии оценила сроки вступления Украины в ЕС
09:31
Кучма: На Донбассе стреляют, когда в Москве обижаются
09:13
«ЛНР» за сутки зарегистрировала 20 смертей и 196 случаев коронавируса
09:04
Кучма: Если бы Украина не отстаивала Донбасс, ее бы не стало
все новости
ВИДЕО
Будут ли жители Донецка голосовать на выборах в Госдуму РФ? Опрос на улице ►
25 августа, 12:55
Обстрелы на Луганщине. Ситуация на передовой ►
24 августа, 19:31
Житель Донецкой области, раненый при обстреле, идет на поправку в больнице Днепра
24 августа, 12:08

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция