«ЛНР»: Из-за аварии сократилось водоснабжение в 12 городах и поселках

Подача воды в 12 населенных пунктов, подконтрольных группировке «ЛНР» сократилась, еще в 2 приостановилась из-за ремонта на водоводе. Об этом сообщили в «МЧС ЛНР».



Отмечается, что ремонтные работы проводятся на подстанции «Ирригационная».



Уточняется, что подача воды будет сокращена следующим населенным пунктам: Зоринск, Артемовск — 100%; Кировск, Зимогорье, поселки Лотиково, Лозовское, Славяносербск, села Смелое, Долгое, Степное — 70%; Брянка — 60%; Алчевск, Стаханов, Перевальск — 50%.

Ранее в Луганской облгосадминистрации рассказали, что группировка «ЛНР» ограничила подачу воды населению и пытается оспаривать долги перед Попаснянским водоканалом, который поставляет воду на неподконтрольную территорию.