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«ЛНР» накопила 170 миллионов гривен долга за воду и жестко ограничила ее подачу жителям

24 июля 2021, 17:05

«ЛНР» накопила 170 миллионов гривен долга за воду и жестко ограничила ее подачу жителям

Группировка «ЛНР» ограничила подачу воды населению и пытается оспаривать долги перед Попаснянским водоканалом, который поставляет воду на неподконтрольную территорию. Об этом рассказал глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай в интервью телеканалу «Дом».  

Он отметил, что Попаснянский райводоканал и сейчас, и после модернизации готов стабильно снабжать водой жителей неподконтрольной украинской власти территории области.

«Мы готовы, но "власти" на временно оккупированной территории периодически все-таки создают проблемы, даже жителям неподконтрольной Украине территории. Из-за очень засушливой, сухой погоды, жары на неподконтрольной территории воды все меньше и меньше. И есть подтверждения, что оккупационные власти жестко ограничили подачу воды людям. Воду дают на пару часов в день. С водой там колоссальная проблема», – подчеркнул Гайдай.

По его словам, в то же время «ЛНР» пытается оспаривать тарифы и выставленные к оплате суммы.

«Потому что их задолженность большая, порядка 170 млн грн. И они пытаются оспаривать и эту сумму долга», – уточнил глава ОГА.

Попаснянский районный водоканал поставляет воду как на подконтрольную Украине часть Луганщины, так и людям, которые живут в неподконтрольных районах.

В сентябре 2020 года глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что «ЛНР» планирует отказаться от воды, которую Украина поставляет на оккупированную территорию. Он отметил, что в результате этого Попаснянский водоканал получит от 7 до 12 млн грн убытков в месяц.

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Водоснабжение Попаснянский водоканал

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