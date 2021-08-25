Экс-замначальника Торецкой колонии осудили на 6 лет за взятку от заключенного

Дзержинский городской суд Донецкой области назначил 6 лет лишения свободы бывшему первому заместителю начальника Торецкой исправительной колонии № 2. Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на приговор.



Согласно материалам производства, в 2018 году в общении с осужденным замначальника колонии сообщил, что за положительное решение по условно-досрочному освобождению нужно заплатить 1500 долларов. В дальнейшем он получил эти деньги от матери заключенного и был задержан.



«В суде мужчина не отрицал, что брал деньги, но убеждал, что это говорилось о благотворительной помощи на ремонт помещений. Учреждение вправе привлекать пожертвования от физических лиц и организаций. Чиновник отвечал за ремонт дисциплинарного изолятора и помещений камерного типа. Денег в учреждении не хватало, а в случае, если ремонт не проведут, его якобы могли уволить», — говорится в сообщении.



По версии бывшего чиновника, осужденный сам интересовался условно-досрочным освобождением. Ему разъяснили, что он еще не отбыл необходимый срок, чтобы наступила льгота, — появилась возможность досрочно освободиться. Но комиссия принимает решение о досрочном освобождении только в случае, если заключенный работал по меньшей мере один квартал.



Осужденный отказывался работать в колонии, предлагая деньги. Заместитель начальника учреждения сообщил в суде, что якобы отказался от взятки, но посоветовал передать средства на благотворительность — приобрести стройматериалы для ремонта.



Осужденный эту версию не подтверждал и настаивал, что говорилось именно о взятке. Сначала чиновник хотел 2 тысячи долларов, но у его матери не было такой суммы. Они повторно поговорили и обвиняемый согласился на 1 500 долларов. Сначала нужно было передать 1 000 долларов и затем еще 500 перед судом, который будет принимать решение об условно-досрочном освобождении.



Мать осужденного сама обратилась в полицию и действовала под их контролем бы без ведома сына. В итоге тот условно-досрочно освобожден не был.



Несмотря на версию защиты о благотворительной помощи, суд пришел к выводу, что это неправомерная выгода.



Бывшего заместителя руководителя колонии приговорили к 6 лет с запретом занимать должности в правоохранительных органах на 3 года. Решение еще может быть обжаловано. До вступления приговора в законную силу обвиняемый остается на свободе, внеся залог около 53 тысяч гривен.