«Шахтер» вышел в групповой раунд Лиги чемпионов после гола «Монако» в свои ворота

Фото: «Шахтер»

Донецкий «Шахтер» вышел в групповой раунд Лиги чемпионов. «Горняки» были сильнее французского «Монако» по итогам двух матчей плей-офф квалификации турнира (0:1, 2:2).



«Монако» повело в счете на 18-й минуте после гола Виссама Бен-Йеддера.

На 39-й минуте Бен-Йеддер оформил дубль.

«Шахтер» сократил отставание на 74-й минуте – отличился Марлос.

Счет 2:1 в пользу «Монако» позволил «Шахтеру» перевести матч в дополнительное время, так как в гостях «горняки» победили 1:0 неделей ранее.



На 117-й минуте «Шахтер» сравнял счет в матче благодаря автоголу монегасков. Михаил Мудрик отдавал на линию штрафной, но попал в игрока «Монако» Рубена Агиляра, мяч от которого залетел за шиворот вратарю французского клуба.

Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов состоится 26 августа. Украину на этом этапе турнира представят «Шахтер» и «Динамо».