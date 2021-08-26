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«Шахтер» вышел в групповой раунд Лиги чемпионов после гола «Монако» в свои ворота

26 августа 2021, 00:35

«Шахтер» вышел в групповой раунд Лиги чемпионов после гола «Монако» в свои ворота

Фото: «Шахтер» Фото: «Шахтер»

Донецкий «Шахтер» вышел в групповой раунд Лиги чемпионов. «Горняки» были сильнее французского «Монако» по итогам двух матчей плей-офф квалификации турнира (0:1, 2:2).

«Монако» повело в счете на 18-й минуте после гола Виссама Бен-Йеддера.

На 39-й минуте Бен-Йеддер оформил дубль.

«Шахтер» сократил отставание на 74-й минуте – отличился Марлос.

Счет 2:1 в пользу «Монако» позволил «Шахтеру» перевести матч в дополнительное время, так как в гостях «горняки» победили 1:0 неделей ранее.

На 117-й минуте «Шахтер» сравнял счет в матче благодаря автоголу монегасков. Михаил Мудрик отдавал на линию штрафной, но попал в игрока «Монако» Рубена Агиляра, мяч от которого залетел за шиворот вратарю французского клуба.

Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов состоится 26 августа. Украину на этом этапе турнира представят «Шахтер» и «Динамо».

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