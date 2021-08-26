Украина в ТКГ: Россия сознательно блокирует обмен пленными и открытие КПВВ

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе заявила, что российская сторона пытается сознательно блокировать вопросы обмена пленными и открытия КПВВ. Об этом говорится в сообщении делегации по итогам встречи ТКГ в четверг.



Как отмечается, Украина призвала ускорить подготовку к проведению следующего этапа одновременного взаимного освобождения удерживаемых лиц и обеспечить разблокирование работы КПВВ с российской стороны.



В делегации отметили, что была возобновлена работа политической подгруппы. И это стало возможным после того, как ее видеоконференцию покинула Майя Пирогова, осужденная в Украине за терроризм.



«К сожалению, российская делегация попыталась перевести эту "экспертку" с неопределенным статусом в качестве консультанта в гуманитарную подгруппу ТКГ, что наша делегация расценила как сознательную попытку заблокировать уже обмен удерживаемыми лицами и открытие КПВВ со стороны временно оккупированных территорий», – подчеркивают в украинской делегации в ТКГ.



В рамках заседания экономической подгруппы также подчеркивалась важность открытия со стороны ОРДЛО двух КПВВ, что значительно улучшило бы возможность выплаты пенсий мобильным категориям пенсионеров и возможность предоставления других государственных услуг гражданам Украины по обе стороны линии соприкосновения.



Кроме того, украинская сторона ТКГ сообщила, что активно прорабатывает цифровые инструменты удаленной верификации и идентификации для выплат пенсий маломобильным категориям граждан Украины на неподконтрольной территории.



Следующее заседание ТКГ состоится 15 сентября.

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