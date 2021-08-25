Заседание ТКГ по гуманитарным вопросам Донбасса сорвано

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по вопросам мирного урегулирования конфликта на Донбассе отказалась проводить консультации, пока в них участвует дончанка Майя Пирогова. В пресс-службе делегации сообщили, что российская сторона за сутки до начала консультаций гуманитарной подгруппы привлекла Пирогову, чем, по мнению Киева сорвала техническое заседание.



Украинская делегация напоминает, что Пирогова заочно осуждена за терроризм и не может принимать участие в консультациях.



«Украинская делегация рассматривает это как сознательную попытку сорвать консультации, особенно учитывая предыдущий опыт блокирования российской делегацией работы политической подгруппы именно таким образом», – говорится в сообщении.



Киев призвал российских представителей вернуться к запланированным трехсторонним консультациям.



Сегодняшнее заседание было техническим, а 26 августа должно состояться общее заседание на уровне глав делегаций. Ожидается, что на повестку дня будут вынесены такие вопросы, как имплементация Минских соглашений, включая политические аспекты, и итогов Парижского саммита, обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдение режима прекращения огня и обновление плана разминирования, а также восстановление работы КПВВ и открытие новых в н. п. Золотое и Счастье, обмен удерживаемыми лицами, полный и безусловный доступ международных организаций на оккупированные территории, экономические аспекты восстановления социально-экономических связей через линию соприкосновения, и тому подобное.

В марте на заседании политподгруппы украинская делегация попросила ОБСЕ удалить из группы приглашенную российской стороной «экспертку» из Донецка Майю Пирогову. На следующий день, 17 марта, переговоры в политподгруппе не состоялись, так как украинская делегация покинула заседание из-за участия Пироговой.



В Украине Пирогову заочно приговорили к 10 годам лишения свободы по обвинению в терроризме.