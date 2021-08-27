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В ОБСЕ заявили о готовности ТКГ вернуться к очным переговорам

27 августа 2021, 09:57

В ОБСЕ заявили о готовности ТКГ вернуться к очным переговорам

Участники переговоров в Трехсторонней контактной группе согласны вернуться к очному формату переговоров. Об этом говорится в сообщении специального представителя председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ Микко Киннунена после заседания ТКГ 26 августа.

«Из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, с марта 2020 года очных встреч ТКГ не проводилось. Похоже, существует консенсус в отношении необходимости вернутьсяк заседаниям в очной форме, однако необходимо в дальнейшем рассмотреть возможные места их проведения», — отметил Киннунен.

Также в ТКГ ведутся переговоры относительно разработки регламента. По мнению сторон, это сможет облегчить проведение заседаний.

Следующее заседание ТКГ состоится 15 сентября.

По итогам заседания 26 августа украинская сторона заявляла, что Россия сознательно блокирует обмен пленными и открытие КПВВ. 

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