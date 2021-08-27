Делегация из Латвии посетила зону ООС и передала 8 тонн гуманитарного груза

Делегация Латвии во главе с парламентским секретарем Министерства обороны Байбой Блодниеце посетила 26 августа Луганскую область и передала 8 тонн гуманитарного груза. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.



Байба Блодниеце отметила, что Латвийская Республика и в дальнейшем будет поддерживать Украину в вопросах защиты территориальной целостности и европейской интеграции.

«Мы поддерживаем политическую и экономическую интеграцию Украины в Евросоюз. Отмечу, мы никогда не признаем незаконную аннексию Крыма Россией и оккупацию территорий Донецкой и Луганской областей», — отметила парламентский секретарь Министерства обороны Латвийской Республики.



В свою очередь, заместительница Министра обороны Украины Анна Маляр отметила, что Латвийская Республика — надежный партнер Украины.



«Латвийская делегация передала уже двадцать третий гуманитарный груз. Латвия помогает оздоравливать раненых украинских военнослужащих, поддерживает украинских детей, пострадавших в результате боевых действий. Это очень искренняя поддержка, которую мы высоко ценим», — добавила Анна Маляр.



Во время поездки в район проведения операции Объединенных сил официальные лица осмотрели фотовыставку «The Horizon - Latvia Celebrates 100 years», где представлены снимки с самыми известными природными, архитектурными и историческими памятниками балтийской страны. Также представители министерств обороны Украины и Латвийской Республики ознакомились с инфраструктурой и возможностями контрольного пункта въезда-выезда «Счастье».



