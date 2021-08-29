Сутки на Донбассе: 10 раненых военных и 18 нарушений «тишины»

За прошедшие сутки, 28 августа, боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня, ранены десять военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Обстрелы зафиксированы вблизи Троицкого, Светлодарска, Авдеевки, Красногоровки, Водяного (Ясиноватского района), Луганского, Невельского, Гранитного и Пивденного.



Огонь по позициям ООС велся из минометов 82-го и 120-го калибров, 122-мм артиллерии, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



В результате обстрелов из запрещенных минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 122 мм в Авдеевке и из станкового гранатомета в Травневом повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Пострадавших среди местного населения нет.



В результате обстрелов 6 военнослужащих получили осколочные ранения, еще 4 — боевые травмы. Раненые находятся в лечебных учреждениях, состояние их здоровья — удовлетворительное.



Кроме того, на границе Луганской и Донецкой областей зафиксирован пролет беспилотника типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.