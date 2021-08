Пловец из Донетчины Трусов выиграл второе «серебро» на Паралимпиаде

Уроженец Славянска Андрей Трусов выиграл вторую серебряную медаль по плаванию на Паралимпиаде-2020 в Токио. Спортсмен финишировал вторым в заплыве на 400 метров вольным стилем.

#ParaSwimming is back on Day 5! Mark Malyar wins the Men's 400m Freestyle S7 in World Record time! #Gold Mark Malyar #ISR#Silver Andrii Trusov #UKR #Bronze Evan Austin #USA #Tokyo2020 #Paralympics