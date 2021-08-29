Пловец из Донетчины Трусов выиграл второе «серебро» на Паралимпиаде

Уроженец Славянска Андрей Трусов выиграл вторую серебряную медаль по плаванию на Паралимпиаде-2020 в Токио. Спортсмен финишировал вторым в заплыве на 400 метров вольным стилем.
#ParaSwimming is back on Day 5! Mark Malyar wins the Men's 400m Freestyle S7 in World Record time! #Gold Mark Malyar #ISR#Silver Andrii Trusov #UKR #Bronze Evan Austin #USA #Tokyo2020 #Paralympics— Paralympic Games (@Paralympics) August 29, 2021
«Это уже шестая медаль, которую представители Донетчины завоевали для нашей национальной команды на этих Паралимпийских играх», — отметил глава ДонОГА Павел Кириленко.
27 августа Трусов взял «серебро» в заплыве на 200 метров комплексным стилем.