Пловец из Донетчины Трусов выиграл второе «серебро» на Паралимпиаде

Уроженец Славянска Андрей Трусов выиграл вторую серебряную медаль по плаванию на Паралимпиаде-2020 в Токио. Спортсмен финишировал вторым в заплыве на 400 метров вольным стилем.

«Это уже шестая медаль, которую представители Донетчины завоевали для нашей национальной команды на этих Паралимпийских играх», — отметил глава ДонОГА Павел Кириленко.



27 августа Трусов взял «серебро» в заплыве на 200 метров комплексным стилем.