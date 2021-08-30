Ситуация у линии фронта на Донбассе: ранены двое украинских военных

Утром в понедельник, 30 августа, у Новозвановки в Донецкой области были обстреляны позиции украинских военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Отмечается, что незаконные вооруженные формирования стреляли из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.



Из крупнокалиберного оружия также в воскресенье, 29 августа, были обстреляны позиции ООС в районе Широкино, Золотого-4, Золотого-3, Попасной, Причепиловки и Крымского.



Всего за минувшие сутки ВСУ насчитали 9 нарушений режим тишины. Ранение получили двое военнослужащих.



В то же время незаконные вооруженные формирования сегодня утром заявили об обстреле поселка Веселое. А вчера – об обстреле Горловки, Доломитного, Веселого, Минерального и Старомихайловки, Золотого-5, Желобка и поселка Калиново.



Миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 24 августа 2021-го зафиксировала не менее 52 377 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.