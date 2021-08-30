Из 44 человек, пропавших без вести в Крыму, неизвестна судьба 15

В Крыму с 2014 года минимум 44 человека стали жертвами насильственных исчезновений. Об этом сообщили в офисе офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека.



Судьба 15 человек из этих 44-х до сих пор остается неизвестной. Имена пропавших без вести: Валерий Ващук, Иван Бондарец, Василий Черныш, Тимур Шаймарданов, Сейран Зинединов, Ислям Джеппаров, Джевдет Ислямов, Федор Костенко, Мухтар Арисланов, Арсен Алиев, Эрвин Ибрагимов, Ескендер Ибраимов, Ескендер Апселямов, Руслан Ганиев, Арлен Терехов.



Подавляющее большинство этих людей являются проукраинскими активистами, которые открыто выступали против российской оккупации Крыма.



В министерстве иностранных дел Украины сообщили, что пропавшими без вести на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей считаются 258 человек, в том числе 67 военнослужащих и резервистов.



В Украине на данный момент расследуются 173 факта насильственного исчезновения, лишения свободы и похищения людей. В подавляющем большинстве случаев были выявлены факты, свидетельствующие о причастности к исчезновениям российской оккупационной администрации.



Зафиксированы также многочисленные случаи запугивания родственников пропавших и свидетелей.