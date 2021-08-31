Пловцы из Донецкой области принесли Украине еще две медали на Паралимпиаде

Пловец из Славянска Донецкой области Андрей Трусов стал победителем заплыва на 50 метров вольным стилем на Паралимпиаде в Токио.



Это уже четвертая личная медаль Трусова на этой Паралимпиаде.



Кроме того, уроженец Донецка Василий Крайник, который сейчас представляет Мариуполь, завоевал бронзовую медаль в заплыве на 200 метров комплексным стилем.



За первую неделю Паралимпийских игр спортсмены из Донецкой области принесли в копилку сборной Украины уже 11 медалей.



Всего на этой Паралимпиаде у Украины уже 67 медалей: 15 золотых, 33 серебряных и 19 бронзовых.