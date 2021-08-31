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Пловцы из Донецкой области принесли Украине еще две медали на Паралимпиаде

31 августа 2021, 16:57

Пловцы из Донецкой области принесли Украине еще две медали на Паралимпиаде

Пловец из Славянска Донецкой области Андрей Трусов стал победителем заплыва на 50 метров вольным стилем на Паралимпиаде в Токио.

Это уже четвертая личная медаль Трусова на этой Паралимпиаде.

Кроме того, уроженец Донецка Василий Крайник, который сейчас представляет Мариуполь, завоевал бронзовую медаль в заплыве на 200 метров комплексным стилем.

За первую неделю Паралимпийских игр спортсмены из Донецкой области принесли в копилку сборной Украины уже 11 медалей.

Всего на этой Паралимпиаде у Украины уже 67 медалей: 15 золотых, 33 серебряных и 19 бронзовых.

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