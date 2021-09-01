Кулеба: Работаем над визитом Байдена в Украину

Украинские дипломаты работают над подготовкой визита президента США Джозефа Байдена в Украину. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает «Интерфакс-Украина».



Кулеба заявил, что дата визита пока неизвестна, однако он обязательно состоится, и Джозеф Байден посетит Украину во время пребывания на посту президента США.



«Мы работаем над обратным визитом. Я убежден, что за времена своего президентства Джо Байден посетит Украину, поскольку наша страна очень важна для него и является очень важным приоритетом внешней политики США. Сейчас мы к ним, потом они к нам», — подчеркнул дипломат.



В последний раз Джозеф Байден посещал Украину в январе 2017 года, пребывая в должности вице-президента США. В ходе своего визита Байден принял участие в двусторонних встречах с пятым президентом Украины Петром Порошенко и Владимиром Гройсманом, который в то время возглавлял правительство.



Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена прибыли с рабочим визитом в Вашингтон 31 августа по приглашению президента США Джозефа Байдена.