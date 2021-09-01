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Арестович объяснил свое заявление о переименовании Украины

01 сентября 2021, 22:49

Арестович объяснил свое заявление о переименовании Украины

Нужно вернуть Украине назад название «Русь» и бренд «русский». Советник главы Офиса президента и украинской делегации в ТКГ объяснил свои заявление о переименовании Украины.

«С моей точки зрения в начале 18 века произошла кража, равной которой нет во всей мировой истории. Переименование Московии в Русь... Россию давало право империи претендовать на все земли Рюриковичей. Стараниями многих людей, в частности, историков они создали так называемую историю России, историю Российской империи, где они переняли у нас бренд Русь и огласили себя едиными наследниками», — сказал Арестович.

Советник Офиса президента считает это исторической несправедливостью, и по его мнению, Украине необходимо возвращать себе былое название и историю, ведь Российская Федерация не имеет на них права. Как отметил Арестович, это не только лишь его личное мнение — в таком направлении двигается действующая власть. 

«И мы видим, что и по ролику "ДНК нации", и по речи президента на параде Независимости и на День Крещения Руси — установленной даты нашей государственности — это указывает на то, что время настало. Мы дозрели, судя по реакции людей на эти речи», — отметил Алексей Арестович.

На вопрос о том, идет ли речь об административном переименовании Украины Арестович ответил утвердительно.

Ранее сообщалось, что спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович предложил переименовать Украину и отобрать бренд у русских. На это заявление отреагировали в России. Так, представительница МИД России Мария Захарова написала:

«Во-первых, хорошо, что мы теперь поняли, над чем работают в офисе Зеленского. А то, не скрою, были вопросы. Во-вторых, дарю — Укрус. Не благодарите».

В разное время современная территория Украины имела разные названия, в частности ㅡ «Русь», а ее жителей называли «русинами». Одна из первых письменных упоминаний о «Руси» зафиксирована в «Повести временных лет».

Происхождение названия «Русь» и производного от нее этнонима «русин» до сих пор окончательно не установлены. Однако, как свидетельствуют письменные источники, в давние времена этот этноним использовали в отношении жителей Киевского и Переяславского княжеств.

Как указывает историк Сергей Грабовский, в конце XII - начале XIII веков названия «Русь» и «русин» распространились из Киевского и Переяславского княжеств на всю территорию Южной Руси (в будущем Украина). Тогда же появилось слово «Украина».

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