Зеленский подписал указ о праздновании Дня украинской государственности

Президент Владимир Зеленский объявил о введении нового праздника — Дня украинской государственности.



«Мы начинаем отмечать День украинской государственности. Ее точкой отсчета мы считаем год учреждения Киева — столицы Киевской Руси — Украины, которую не зря называют местом, где все начинается», — сказал Зеленский во время выступления на параде в честь 30-летия независимости Украины.



Он пояснил, что зарождение украинской государственности будет отмечаться в день крещения Киевской Руси — Украины 28 июля.



Президент подписал соответствующий указ.



Зеленский также объявил, что «Украина начинает процесс возвращения на родную землю выдающихся украинцев, которые жили для Украины, боролись за Украину и похоронены не в Украине».