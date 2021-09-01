На Донбассе за сутки 1 сентября из-за обстрела пострадал военный

В зоне боевых действий на Донбассе 1 сентября боевики нарушили режим прекращения огня и ранили украинского военного.
Об этом сообщили в пресс-служб оперативно-тактической группировки «Восток».
Там отметили, что военный получил осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное.
В свою очередь, украинские военные отметили, что открыли огонь в ответ, чем подавили обстрел боевиков. Необходимая информация передана представителям ОБСЕ.
За минувшие сутки 31 августа на Донбассе зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований.