На Донбассе за сутки 1 сентября из-за обстрела пострадал военный

В зоне боевых действий на Донбассе 1 сентября боевики нарушили режим прекращения огня и ранили украинского военного.



Об этом сообщили в пресс-служб оперативно-тактической группировки «Восток».



Там отметили, что военный получил осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное.



В свою очередь, украинские военные отметили, что открыли огонь в ответ, чем подавили обстрел боевиков. Необходимая информация передана представителям ОБСЕ.

За минувшие сутки 31 августа на Донбассе зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований.