Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Зеленский не знает, «возникла ли химия» между ним и Байденом во время встречи

02 сентября 2021, 07:50

Зеленский не знает, «возникла ли химия» между ним и Байденом во время встречи

Президент Владимир Зеленский поделился впечатлениями от встречи с президентом США Джо Байденом, сказав, что не знает, «возникла ли химия», но он «доволен результатом».

«Я не знаю, возникла ли химия, сложно сказать, но то, что вместо часа встреча шла два часа, говорит о том, что действительно стороны заинтересованы в диалоге, заинтересованы в результате этого диалога», — сказал Зеленский на брифинге в Вашингтоне.

По словам главы государства, «встреча была в нормальной, продуктивной, не всегда в солнечной атмосфере, но в такой нормальной мужской беседе».

Отдельно Зеленский отметил, что с американской стороны к Украине, и лично к нему и его команде не было никакого негатива.

Президент также рассказал, что стороны успели обсудить ряд тем. Прежде всего, тему безопасности.

Обсуждался вопрос и энергетической безопасности. «Наиболее сложный вопрос по имплементации "Северного потока-2″. Со всеми рисками, с которыми это связано», — заявил Зеленский.

Также он уточнил, что обсуждались вопросы обороны.

«Кроме оборонного соглашения, оборонной помощи, есть вопрос о безопасности в Черноморском регионе. Есть предметные вопросы и предметные предложения. Мы их будем проговаривать и прорабатывать с США. Думаю, что министр обороны США обязательно приедет в Украину, будем ждать его визит», — рассказал глава государства.

Еще по теме

Люди
Джо Байден Владимир Зеленский
Места
Сша

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:27
«ЛНР»: 13 смертей, 283 заболевших COVID-19 за сутки
22:03
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 1 сентября
15:18
«ДНР» включила гимн России в школах на 1 сентября
12:06
«ДНР»: Почти 550 заболевших и 5 умерших от ковида за сутки
10:08
«ДНР» отменила байк-шоу «Ночных волков», сославшись на ковид
09:21
ОБСЕ подтвердила ранение двух детей при обстреле Горловки
09:10
«ЛНР»: Еще 16 человек умерли от COVID-19 в ОРЛО
20:54
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 31 августа
16:17
В «ЛНР» рассказали о COVID-ограничениях в школах и вузах с 1 сентября
14:09
«ДНР»: Еще 330 заболевших и 20 умерших от ковида
10:10
Пожар в ландшафтном парке «Донецкий Кряж»: Уничтожено 90 гектаров леса
09:12
«ЛНР» зафиксировала еще пять смертей от коронавируса
21:12
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 30 августа
18:47
В рекреационном парке «Донецкий Кряж» горит лес ►
12:54
«ДНР»: На кислородной поддержке – почти тысяча пациентов с пневмонией
все новости
10:08
США выделят Украине более 460 миллионов долларов на реформы и 60 миллионов на вооружение
09:27
«ЛНР»: 13 смертей, 283 заболевших COVID-19 за сутки
09:13
Боевики сегодня ранили военнослужащего на Донбассе
09:05
Байден лично гарантировал санкции против «Северного потока — 2» в случае опасности для Украины, заявил Зеленский
08:13
Почти 2500 случаев коронавируса выявили в Украине за сутки
08:04
Зеленский предложил США новые форматы по участию в решении конфликта на Донбассе
07:50
Зеленский не знает, «возникла ли химия» между ним и Байденом во время встречи
23:10
На Донбассе за сутки 1 сентября из-за обстрела пострадал военный
23:07
США поддерживают усилия Украины по урегулированию конфликта на Донбассе — ОП
22:49
Арестович объяснил свое заявление о переименовании Украины
22:03
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 1 сентября
21:59
Партнерство между Украиной и США крепко как никогда и будет становиться еще крепче — Байден
21:33
Украинская сторона передала Байдену список пленных на Донбассе, в Крыму и РФ
21:24
В Белом Доме начались переговоры Зеленского и Байдена
20:59
Расизм, антисемитизм и нетерпимость в современной Украине не имеют ни единого шанса — Зеленский
все новости
ВИДЕО
Обострение на Донбассе портит праздники. Дайджест НД ►
29 августа, 21:12
Будут ли жители Донецка голосовать на выборах в Госдуму РФ? Опрос на улице ►
25 августа, 12:55
Обстрелы на Луганщине. Ситуация на передовой ►
24 августа, 19:31

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция