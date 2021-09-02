Зеленский не знает, «возникла ли химия» между ним и Байденом во время встречи

Президент Владимир Зеленский поделился впечатлениями от встречи с президентом США Джо Байденом, сказав, что не знает, «возникла ли химия», но он «доволен результатом».



«Я не знаю, возникла ли химия, сложно сказать, но то, что вместо часа встреча шла два часа, говорит о том, что действительно стороны заинтересованы в диалоге, заинтересованы в результате этого диалога», — сказал Зеленский на брифинге в Вашингтоне.



По словам главы государства, «встреча была в нормальной, продуктивной, не всегда в солнечной атмосфере, но в такой нормальной мужской беседе».



Отдельно Зеленский отметил, что с американской стороны к Украине, и лично к нему и его команде не было никакого негатива.



Президент также рассказал, что стороны успели обсудить ряд тем. Прежде всего, тему безопасности.



Обсуждался вопрос и энергетической безопасности. «Наиболее сложный вопрос по имплементации "Северного потока-2″. Со всеми рисками, с которыми это связано», — заявил Зеленский.



Также он уточнил, что обсуждались вопросы обороны.



«Кроме оборонного соглашения, оборонной помощи, есть вопрос о безопасности в Черноморском регионе. Есть предметные вопросы и предметные предложения. Мы их будем проговаривать и прорабатывать с США. Думаю, что министр обороны США обязательно приедет в Украину, будем ждать его визит», — рассказал глава государства.