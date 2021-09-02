Резников: Минский формат сейчас нулевой, но его надо сохранить

Консультации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе на данный момент не приносят никаких результатов, однако этот формат необходимо сохранить. Такое мнение высказал вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников в интервью «Лига.net».



На вопрос, минские консультации — «это сейчас пустой трек», Резников ответил: «Нулевой. Четыре-пять часов ни о чем».



«В моем кабинете происходят эти онлайн-переговоры. Это мертвая история. Но тут есть важный момент. Мы должны сохранить этот трек, этот канал коммуникации, хоть и слабенький. Чтобы, когда настанет нужный момент, мы могли им воспользоваться. И конечно — ради людей, которые находятся в тюрьмах, в том числе — в "Изоляции". Больше 200 человек мы пытаемся забрать оттуда», — добавил Резников, который сейчас исполняет обязанности главы украинской делегации в ТКГ.