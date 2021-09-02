Бахмут и Мариуполь попали в топ-10 городов Украины с благоприятным бизнес-климатом

Бахмут и Мариуполь Донецкой области попали в десятку городов с наилучшим бизнес-климатом в Украине. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Индекс конкурентоспособности городов Украины 2021».



Индекс был составлен на основе 10 компонентов для оценки различных аспектов конкурентоспособности городов. Среди них — создание бизнеса; доступ к публичному имуществу; прозрачность и открытость данных; соблюдение законодательства; налоги и сборы; неформальные платежи и коррупция; безопасность ведения бизнеса; лидерство городской власти; ресурсы для развития и поддержка инноваций.



«Главной задачей Минэкономики является улучшение ведения условий бизнеса, создание новых рабочих городов, а также привлечение инвестиций. Поэтому наличие соответствующего индекса дает возможность министерству более адресно формировать будущую политику и услышать мнение местного бизнеса», — прокомментировал начальник управления Министерства экономики Александр Белянский.



По его результатам, первое место в рейтинге занял город Хмельницкий, набрав 67,65 балла из 100 возможных, что является самым высоким показателем среди украинских городов.



В группу с высоким ИКГ вошли 10 городов: Ивано-Франковск (65,41), Львов (64,75), Мукачево (64,61), Бахмут (64,55), Тернополь (64,47), Винница (63 ,75), Мариуполь (62,27), Александрия (62,22), Мелитополь (61,02) и Чернигов (59,96). Киев занял 30-е место с 50,27 балла.

Исследование провели компания Info Sapiens в сотрудничестве с Институтом экономических исследований и политических консультаций при поддержке Программы USAID «Конкурентоспособная экономика Украины».