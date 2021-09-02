Кириленко рассказал о ситуации в Часов Яре, где мэр подал в отставку

В городе Часов Яр мэр Дмитрий Верзилов подал в отставку. До новых выборов обязанности главы города исполняет секретарь горсовета. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на брифинге в четверг.



Он подчеркнул, что ОГА выполняет свои финансовые обязательства перед городом.



«Финансирование, где мы брали на себя обязательства по автономному отоплению, – все было выполнено, люди с теплом. Котельные – буквально вчера я подписал документы о передаче уже городу в коммунальную собственность после завершения строительства», – сказал Кириленко.



При этом глава области отметил, что не только в Часов Яре сейчас нет городского головы. По разным причинам нет мэра также в Селидово, Доброполье, Славянске. В этих городах будут назначены внеочередные выборы. Кириленко напомнил, что в Славянске будут переизбирать и депутатский корпус.



«Все будет по плану идти, есть четко прописанный период, когда выборы могут быть назначены. Из того, что я вижу, этот вопрос встанет весной следующего года», – заключил глава ОГА.

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