США выделили Украине $45 млн гуманитарной помощи. Часть суммы предусмотрена для пострадавших от конфликта на Донбассе

США передадут Украине дополнительные $45 млн для оказания гуманитарной помощи. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.



«Это помощь Соединённых Штатов позволит нашим международным гуманитарным партнерам и дальше поддерживать многих нуждающихся украинцев, по оценкам 3,4 млн человек, включая тех, кто оказался перемещенным лицом из-за конфликта с Россией на востоке Украины», — отмечается в нем.



В документе также подчеркивается, что выделяемые средства пойдут на обеспечение людей едой, необходимыми медикаментами, водой и другими важными для жизни вещами.



«Наше финансирование также поможет нашим партнерам установить контакты между членами семей, которые оказались разделены конфликтом, в некоторых случаях речь идет о воссоединении», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты планируют выделить Украине до конца текущего года 463 миллиона долларов на реализацию реформ.