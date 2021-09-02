США выделят Украине более 460 миллионов долларов на реформы и 60 миллионов на вооружение

Соединенные Штаты планируют выделить Украине до конца текущего года 463 миллиона долларов на реализацию реформ. Об этом говорится в совместном заявление США и Украины, опубликованном на сайте украинского президента.



В заявлении отмечается, что правительство США с 2014 года предоставило Украине почти 2 миллиарда долларов помощи на реализации реформ и планирует выделить еще более 463 миллионов долларов помощи в этом году, в том числе на программы, ориентированные на демократию, права человека, местное управление и децентрализацию, приватизацию и судебную реформу.



С целью проведения реформ, которые усиливают ее демократические институты, укрепляют права человека и обеспечивают справедливость, Украина разрабатывает «амбициозный и всеобъемлющий План трансформации», который будет рассмотрен на следующем заседании комиссии стратегического партнерства двух стран.



Кроме того, США финансово помогут Украине и в сфере безопасности. Штаты объявили о новом пакете помощи в объеме 60 миллионов долларов, который включает бронебойные системы Javelin и прочее оборонное летальное и нелетальное оборудование, которое «позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии».



В США напомнили, что, начиная с 2014 года выделили 2,5 миллиарда долларов на поддержку украинской армии, включая 400 миллионами долларов, которые были предоставлены Украине только в этом году.

1 сентября президент США Джо Байден принял в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского. Перговоры шли более двух часов.



Зеленский после встречи с Байденом заявил , что не знает, «возникла ли химия», но он «доволен результатом».



По итогам переговоров президентов Украины и США была восстановлена работа двусторонней комиссии по стратегическому партнерству.