ОБСЕ подтвердила информацию о погибшей женщине и раненом мужчине в Пикузах

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила информацию о смерти женщины и ранении мужчины в поселке Пикузы (бывший Коминтерново) на неподконтрольной Украине территории Донецкой области 2 августа.



Об этом сообщается в свежем отчете миссии.



Так, 26 августа мужчина, который представился партнером погибшей женщины, рассказал наблюдателям, что 2 августа, когда он и его партнерша шли к своему дому на улице Ватутина, в южной части Пикуз, он увидел какой-то предмет в воздухе, а затем последовали два взрыва, один из которых произошел возле них.



Мужчина добавил, что он и его партнерша получили ранения и их доставили в больницу в Новоазовска, где его партнершу прооперировали, однако она скончалась от полученных ранений.



9 августа персонал морга в Старобешево рассказал наблюдателям, что 3 августа тело женщины было доставлено в морг; у погибшей были осколочные ранения левого колена и спины. Согласно свидетельству о смерти, выданному моргом 4 августа, женщина скончалась 3 августа от повреждения левой почки и потери крови.



3 августа житель Пикуз рассказал команде СММ по телефону, что 2 августа мужчина и его партнерша получили ранения возле их дома на улице Ватутина.

2 августа в группировке «ДНР» заявили, что в результате обстрела в Пикузах были ранены мужчина и женщина 1964 и 1963 годов рождения. На следующий день стало известно, что пострадавшая женщина скончалась в больнице.