Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

ОБСЕ подтвердила информацию о погибшей женщине и раненом мужчине в Пикузах

03 сентября 2021, 10:26

ОБСЕ подтвердила информацию о погибшей женщине и раненом мужчине в Пикузах

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила информацию о смерти женщины и ранении мужчины в поселке Пикузы (бывший Коминтерново) на неподконтрольной Украине территории Донецкой области 2 августа.

Об этом сообщается в свежем отчете миссии.

Так, 26 августа мужчина, который представился партнером погибшей женщины, рассказал наблюдателям, что 2 августа, когда он и его партнерша шли к своему дому на улице Ватутина, в южной части Пикуз, он увидел какой-то предмет в воздухе, а затем последовали два взрыва, один из которых произошел возле них.

Мужчина добавил, что он и его партнерша получили ранения и их доставили в больницу в Новоазовска, где его партнершу прооперировали, однако она скончалась от полученных ранений.

9 августа персонал морга в Старобешево рассказал наблюдателям, что 3 августа тело женщины было доставлено в морг; у погибшей были осколочные ранения левого колена и спины. Согласно свидетельству о смерти, выданному моргом 4 августа, женщина скончалась 3 августа от повреждения левой почки и потери крови.

3 августа житель Пикуз рассказал команде СММ по телефону, что 2 августа мужчина и его партнерша получили ранения возле их дома на улице Ватутина.

2 августа в группировке «ДНР» заявили, что в результате обстрела в Пикузах были ранены мужчина и женщина 1964 и 1963 годов рождения. На следующий день стало известно, что пострадавшая женщина скончалась в больнице.

Еще по теме

Организации
ОБСЕ
Места
Коминтерново Пикузы

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:26
ОБСЕ подтвердила информацию о погибшей женщине и раненом мужчине в Пикузах
09:14
«ЛНР»: 162 заболевших и 14 умерших от ковида за сутки
20:32
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 2 сентября
18:56
«Мэр» Макеевки от «ДНР» призвал женщин не отпускать мужей на заработки в Россию
15:10
«ДНР» теперь будет проводить регулярные проверки силовиков
14:35
Российская угольная компания переселила 2 тысячи шахтеров из ОРДЛО в Якутию
13:08
«ДНР»: 480 заболевших и 25 умерших от ковида за сутки
10:55
«ДНР»: Пожар произошел в заповеднике «Хомутовская степь»
09:27
«ЛНР»: 13 смертей, 283 заболевших COVID-19 за сутки
22:03
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 1 сентября
15:18
«ДНР» включила гимн России в школах на 1 сентября
12:06
«ДНР»: Почти 550 заболевших и 5 умерших от ковида за сутки
10:08
«ДНР» отменила байк-шоу «Ночных волков», сославшись на ковид
09:21
ОБСЕ подтвердила ранение двух детей при обстреле Горловки
09:10
«ЛНР»: Еще 16 человек умерли от COVID-19 в ОРЛО
все новости
11:10
Зеленский в США заявил, что в Украине невозможен авторитаризм
10:26
ОБСЕ подтвердила информацию о погибшей женщине и раненом мужчине в Пикузах
09:52
Арестович: Украина слезла с крючка Минских соглашений
09:14
«ЛНР»: 162 заболевших и 14 умерших от ковида за сутки
08:42
Штаб ООС не зафиксировал обстрелов сегодня на Донбассе
08:15
Почти 2 700 случаев коронавируса выявили в Украине за сутки
23:01
Замена или отказ от Минского формата на встрече Зеленского и Байдена не обсуждались — Ермак
22:27
«Украина заинтересована в расширении присутствия Applе в стране» — Зеленский встретился с гендиректором компании Куком
22:05
США выделили Украине $45 млн гуманитарной помощи. Часть суммы предусмотрена для пострадавших от конфликта на Донбассе
21:44
На Луганщине будут судить мужчину, который хранил схрон с боеприпасами, оружием и взрывчаткой
21:00
На Донетчине начали восстанавливать разрушенное в результате обстрелов жилье
20:58
На Луганщине начальника отдела полиции поймали на вымогательстве и взятках
20:32
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 2 сентября
20:23
В Славянск поступили деньги на погашение долгов по зарплате медиков
20:21
В МИД РФ хотят добиться эмбарго на поставки вооружения в Украину
все новости
ВИДЕО
Обострение на Донбассе портит праздники. Дайджест НД ►
29 августа, 21:12
Будут ли жители Донецка голосовать на выборах в Госдуму РФ? Опрос на улице ►
25 августа, 12:55
Обстрелы на Луганщине. Ситуация на передовой ►
24 августа, 19:31

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция