Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Путин заговорил о возможности переизбрания Зеленского на второй срок

03 сентября 2021, 11:34

Путин заговорил о возможности переизбрания Зеленского на второй срок

Владимир Путин на Восточном экономическом форуме. Скриншот из трансляции Владимир Путин на Восточном экономическом форуме. Скриншот из трансляции

Президент России Владимир Путин считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоило бы нормализировать отношения с РФ в случае переизбрания на пост главы государства. Об этом он заявил во время Восточного экономического форума.

Отвечая на вопрос, сможет ли Зеленский приехать на форум в будущем, Путин сказал: «Это зависит не от России, это зависит от украинского народа — они должны определять уровень, качество результаты работы тех людей, за которых они проголосовали. Если президент Зеленский будет избран и реальную свою политику не на словах, а на деле выстроит на нормализацию отношений с Россией, то, конечно, да».

Однако, как считает Путин, на практике в Украине все происходит наоборот.

«Ни одно поколение украинских руководителей приходит к власти с лозунгами восстановления отношений с Россией, решения вопросов, которые накопились за предыдущие годы. А потом беспардонным образом обманывают своих избирателей и откручивают реальную политику совершенно в другом направлении», — подчеркнул он.

Путин полагает, что это происходит под давлением «крайних националистов». «Такое впечатление, что вновь избранные лидеры после того, как вошли в высокие кабинеты, начинают опасаться именно этой части украинского общества и все делают, чтобы удовлетворить их амбиции», — добавил президент РФ.

Президентские выборы и в Украине, и в России ожидаются в марте 2024 года. 

Еще по теме

Люди
Владимир Путин Владимир Зеленский

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:26
ОБСЕ подтвердила информацию о погибшей женщине и раненом мужчине в Пикузах
09:14
«ЛНР»: 162 заболевших и 14 умерших от ковида за сутки
20:32
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 2 сентября
18:56
«Мэр» Макеевки от «ДНР» призвал женщин не отпускать мужей на заработки в Россию
15:10
«ДНР» теперь будет проводить регулярные проверки силовиков
14:35
Российская угольная компания переселила 2 тысячи шахтеров из ОРДЛО в Якутию
13:08
«ДНР»: 480 заболевших и 25 умерших от ковида за сутки
10:55
«ДНР»: Пожар произошел в заповеднике «Хомутовская степь»
09:27
«ЛНР»: 13 смертей, 283 заболевших COVID-19 за сутки
22:03
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 1 сентября
15:18
«ДНР» включила гимн России в школах на 1 сентября
12:06
«ДНР»: Почти 550 заболевших и 5 умерших от ковида за сутки
10:08
«ДНР» отменила байк-шоу «Ночных волков», сославшись на ковид
09:21
ОБСЕ подтвердила ранение двух детей при обстреле Горловки
09:10
«ЛНР»: Еще 16 человек умерли от COVID-19 в ОРЛО
все новости
11:34
Путин заговорил о возможности переизбрания Зеленского на второй срок
11:10
Зеленский в США заявил, что в Украине невозможен авторитаризм
10:26
ОБСЕ подтвердила информацию о погибшей женщине и раненом мужчине в Пикузах
09:52
Арестович: Украина слезла с крючка Минских соглашений
09:14
«ЛНР»: 162 заболевших и 14 умерших от ковида за сутки
08:42
Штаб ООС не зафиксировал обстрелов сегодня на Донбассе
08:15
Почти 2 700 случаев коронавируса выявили в Украине за сутки
23:01
Замена или отказ от Минского формата на встрече Зеленского и Байдена не обсуждались — Ермак
22:27
«Украина заинтересована в расширении присутствия Applе в стране» — Зеленский встретился с гендиректором компании Куком
22:05
США выделили Украине $45 млн гуманитарной помощи. Часть суммы предусмотрена для пострадавших от конфликта на Донбассе
21:44
На Луганщине будут судить мужчину, который хранил схрон с боеприпасами, оружием и взрывчаткой
21:00
На Донетчине начали восстанавливать разрушенное в результате обстрелов жилье
20:58
На Луганщине начальника отдела полиции поймали на вымогательстве и взятках
20:32
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 2 сентября
20:23
В Славянск поступили деньги на погашение долгов по зарплате медиков
все новости
ВИДЕО
Обострение на Донбассе портит праздники. Дайджест НД ►
29 августа, 21:12
Будут ли жители Донецка голосовать на выборах в Госдуму РФ? Опрос на улице ►
25 августа, 12:55
Обстрелы на Луганщине. Ситуация на передовой ►
24 августа, 19:31

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция