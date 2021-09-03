Путин заговорил о возможности переизбрания Зеленского на второй срок

Владимир Путин на Восточном экономическом форуме. Скриншот из трансляции

Президент России Владимир Путин считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоило бы нормализировать отношения с РФ в случае переизбрания на пост главы государства. Об этом он заявил во время Восточного экономического форума.



Отвечая на вопрос, сможет ли Зеленский приехать на форум в будущем, Путин сказал: «Это зависит не от России, это зависит от украинского народа — они должны определять уровень, качество результаты работы тех людей, за которых они проголосовали. Если президент Зеленский будет избран и реальную свою политику не на словах, а на деле выстроит на нормализацию отношений с Россией, то, конечно, да».



Однако, как считает Путин, на практике в Украине все происходит наоборот.



«Ни одно поколение украинских руководителей приходит к власти с лозунгами восстановления отношений с Россией, решения вопросов, которые накопились за предыдущие годы. А потом беспардонным образом обманывают своих избирателей и откручивают реальную политику совершенно в другом направлении», — подчеркнул он.



Путин полагает, что это происходит под давлением «крайних националистов». «Такое впечатление, что вновь избранные лидеры после того, как вошли в высокие кабинеты, начинают опасаться именно этой части украинского общества и все делают, чтобы удовлетворить их амбиции», — добавил президент РФ.

Президентские выборы и в Украине, и в России ожидаются в марте 2024 года.