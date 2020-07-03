Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию РФ. Они вступают в силу 4 июля

Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию после голосования. Изменения вступят в силу 4 июля. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



«Окончательное слово по поправкам к Конституции могли сказать только граждане России: мы приняли это решение вместе», — сказал Путин в ходе видеоконференции с рабочей группой по поправкам к Конституции.



По его словам, голосование показало «высокий уровень консолидации общества по ключевым вопросам».

По данным ЦИК России, за принятие поправок к Конституции проголосовали 77,92% избирателей, против — 21,27%. Явка на голосовании составила 67,97%.



Пакет поправок включает «обнуление» президентских сроков Путина, расширение власти президента, пожизненную неприкосновенность бывших президентов.