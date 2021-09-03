Госдеп США пока не планирует назначать спецпредставителя по Донбассу

В Государственном департаменте США пока не планируют назначать спецпредставителя по Донбассу. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент в интервью телеканалу «Дом».



Он отметил, что в ведомстве есть старший советник по энергетической безопасности.



«Я не жду нового специального представителя из США, но у нас есть новый старший советник по энергетической безопасности. И я думаю, что это часть наших обязательств перед Украиной – противодействовать созданию Россией оружия из "Северного потока-2" и помочь Украине избежать наихудших сценариев», – сказал Джордж Кент.



Он добавил, что США продолжат тесно сотрудничать с Украиной и Германией, чтобы Россия не могла использовать энергию в качестве оружия.