В Кабмине убеждены в том, что США присоединятся к разрешению конфликта на Донбассе

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что США будут участвовать в урегулировании конфликта на Донбассе и возвращении Крыма. Об этом сообщает «РБК-Украина».



«Я не могу раскрывать детали предложений. Но я могу подтвердить, что США видят свою ключевую роль в урегулировании конфликта на Донбассе и возвращении Крыма. Мы надеемся, что уже в ближайшие месяцы состоятся ряд визитов, будет дискуссия на уровне министров иностранных дел, советников по вопросам безопасности», — заявила Стефанишина в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».



По ее словам, сегодня Штаты понимают свою роль в урегулировании конфликта на Донбассе и возвращении Крыма, а также будут участвовать в обсуждении этих вопросов не только в нормандском формате, но и в более широких форматах.



«США уже материализуют свое видение их роли в урегулировании конфликта, но с сегодняшнего дня будут обсуждаться не только в нормандском формате, но и в более широком формате, включая Соединенные Штаты», — отметила Стефанишина.

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